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Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD

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Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 1
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 2
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Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 7
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 8
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 9
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 910 руб. 
Начислим 2015 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD
125 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
39.2

Описание товара Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD

Samsung QE85QN70HAUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE85QN70HAUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD – стоимость товара 125910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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