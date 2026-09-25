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Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

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Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
  • Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 620 руб. 
Начислим 2762 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730181
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Загружаем...
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Загружаем...
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Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
172 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
330
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.62х0.95х0.16
Вес, кг.
39.5

Описание товара Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

Телевизор Samsung 2025 года выпуска представляет собой современное устройство, оснащенное передовыми технологиями для обеспечения максимального удовольствия от просмотра. Этот телевизор с диагональю 65 дюймов (165 см) впечатляет благодаря использованию экрана с технологией OLED, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также глубокий черный цвет для максимально реалистичного изображения. Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает его идеальным для просмотра динамичных сцен, фильмов и спортивных трансляций без размытия и задержек. Благодаря операционной системе Tizen OS и поддержке Smart TV, пользователи получают доступ ко множеству потоковых сервисов и приложений, делая просмотр телевизора еще более разнообразным и увлекательным. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, что обеспечивает превосходное качество приема сигнала и позволяет наслаждаться любимыми программами в высоком качестве. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 300x200 обеспечивает удобство размещения телевизора в любом интерьере, а также способствует экономии пространства. Телевизор выполнен в стильном черном цвете, что придает ему элегантность и современный вид. Несмотря на свои внушительные размеры, вес устройства без подставки составляет 17,4 кг, а с подставкой – 17,8 кг, что облегчает его установку и перемещение. В наличии порт Ethernet, который позволяет подключиться к интернету для полноценного использования всех функций Smart TV. Эта модель телевизора от Samsung станет идеальным дополнением вашей гостиной, обеспечивая захватывающий опыт просмотра и максимальный комфорт для каждого члена семьи.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
330
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung 2025 года выпуска представляет собой современное устройство, оснащенное передовыми технологиями для обеспечения максимального удовольствия от просмотра. Этот телевизор с диагональю 65 дюймов (165 см) впечатляет благодаря использованию экрана с технологией OLED, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также глубокий черный цвет для максимально реалистичного изображения. Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает его идеальным для просмотра динамичных сцен, фильмов и спортивных трансляций без размытия и задержек. Благодаря операционной системе Tizen OS и поддержке Smart TV, пользователи получают доступ ко множеству потоковых сервисов и приложений, делая просмотр телевизора еще более разнообразным и увлекательным. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, что обеспечивает превосходное качество приема сигнала и позволяет наслаждаться любимыми программами в высоком качестве. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 300x200 обеспечивает удобство размещения телевизора в любом интерьере, а также способствует экономии пространства. Телевизор выполнен в стильном черном цвете, что придает ему элегантность и современный вид. Несмотря на свои внушительные размеры, вес устройства без подставки составляет 17,4 кг, а с подставкой – 17,8 кг, что облегчает его установку и перемещение. В наличии порт Ethernet, который позволяет подключиться к интернету для полноценного использования всех функций Smart TV. Эта модель телевизора от Samsung станет идеальным дополнением вашей гостиной, обеспечивая захватывающий опыт просмотра и максимальный комфорт для каждого члена семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - по цене 172620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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