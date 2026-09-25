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Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026

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Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 1
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 2
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 3
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 4
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 5
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 6
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 7
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 8
Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 1
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 2
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 3
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 4
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 5
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 6
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 7
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 8
  • Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65&quot; Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 410 руб. 
Начислим 1927 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737498
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026
120 410 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.97х0.23
Вес, кг.
27.7

Описание товара Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026

LG 65MRGB86B6A — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с технологией Mini RGB evo, сертифицированной на двойной 100% цветовой охват DCI-P3 и Adobe RGB. Оснащен процессором Alpha 8 AI Gen 3. Имеет нативную частоту 120 Гц с увеличением до 144 Гц с технологией VRR, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.

Отзывы о товаре Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
Описание
LG 65MRGB86B6A — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с технологией Mini RGB evo, сертифицированной на двойной 100% цветовой охват DCI-P3 и Adobe RGB. Оснащен процессором Alpha 8 AI Gen 3. Имеет нативную частоту 120 Гц с увеличением до 144 Гц с технологией VRR, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 - по цене 120410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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