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Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75" QLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75" QLED 4K Ultra HD черный

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Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736616
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
189
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х0.9х0.15
Вес, кг.
40.3

Описание товара Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75" QLED 4K Ultra HD черный

Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU с диагональю 75" подходит для просмотра фильмов, игр и работы с мультимедийным контентом благодаря разрешению 4K Ultra HD и поддержке Smart TV. Устройство интегрируется в экосистему умного дома Samsung SmartThings, расширяя возможности управления.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75" QLED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
189
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU с диагональю 75" подходит для просмотра фильмов, игр и работы с мультимедийным контентом благодаря разрешению 4K Ultra HD и поддержке Smart TV. Устройство интегрируется в экосистему умного дома Samsung SmartThings, расширяя возможности управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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