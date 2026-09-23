Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG Q-NED 50QNED82A6B.ARUG 50"
Телевизор LG с диагональю 50 дюймов (127 см) – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для современных интерьеров. Благодаря экранной технологии QNED, устройство обеспечивает яркие и насыщенные цвета, высокую четкость изображения и глубокий контраст, что делает просмотр видео и фильмов настоящим удовольствием. Телевизор обладает легким и изящным корпусом: его вес без подставки составляет 12,2 кг, а с подставкой – 12,6 кг, что упрощает его установку и размещение в любом месте вашего дома. Это устройство, работающее на операционной системе webOS, поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов. Для подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта и один USB-порт, что позволяет удобно подключать игровую приставку, ноутбук или флеш-накопитель. Поддержка Ethernet-подключения обеспечивает стабильное соединение с интернетом, что особенно важно для потокового воспроизведения контента высокой четкости. Телевизор LG оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S и DVB-S2, что делает его совместимым с различными форматами цифрового вещания. Несмотря на частоту обновления 60 Гц, телевизор обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что подойдет для просмотра спортивных мероприятий и игровых приложений. В этом телевизоре отсутствует поддержка 3D, но его современные технологии и удобные функции компенсируют это, предлагая отличное качество изображения и легкость в управлении. Устройство от надежного бренда LG станет центральным элементом любого домашнего кинотеатра, обеспечивая богатый спектр возможностей для развлечений и отдыха.
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