Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743052
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
12.7
Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD
Телевизор DIGMA PRO 50" QLED 50D – это 50-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран хорошо передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Телевизор DIGMA PRO 50" QLED 50D – это 50-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран хорошо передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
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Телевизор Digma Pro QLED 50D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 50" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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