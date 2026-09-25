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Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026

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Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 1
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 2
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 3
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 4
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 5
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 6
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 7
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 8
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 9
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 10
Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 1
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 2
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 3
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 4
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 5
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 6
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 7
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 8
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 9
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 10
  • Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737491
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.22х0.76х0.14
Вес, кг.
10.5

Описание товара Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026

**Телевизор NANO LED LG 50NU900B6LA.ARUG (2026) — качество и удобство в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с 50-дюймовым телевизором LG! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке технологии HDR вы получите максимально реалистичную картинку. **Почему стоит выбрать телевизор LG?** * **Чёткое и яркое изображение:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают высокую детализацию и широкий диапазон цветов. * **Удобство использования:** поддержка Smart TV и операционная система webOS открывают доступ к широкому выбору приложений и онлайн-сервисов. * **Разнообразные возможности подключения:** три HDMI-порта и один USB-порт позволят подключить все необходимые устройства. * **Управление без лишних усилий:** пульт с функцией «аэромышь» сделает управление телевизором максимально удобным. * **Интеграция в умный дом:** наличие голосового помощника Amazon Alexa позволит управлять телевизором с помощью голосовых команд. * **Дополнительные преимущества:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth, игровой режим, слот CI.

Отзывы о товаре Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Индонезия
Описание
**Телевизор NANO LED LG 50NU900B6LA.ARUG (2026) — качество и удобство в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с 50-дюймовым телевизором LG! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке технологии HDR вы получите максимально реалистичную картинку. **Почему стоит выбрать телевизор LG?** * **Чёткое и яркое изображение:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают высокую детализацию и широкий диапазон цветов. * **Удобство использования:** поддержка Smart TV и операционная система webOS открывают доступ к широкому выбору приложений и онлайн-сервисов. * **Разнообразные возможности подключения:** три HDMI-порта и один USB-порт позволят подключить все необходимые устройства. * **Управление без лишних усилий:** пульт с функцией «аэромышь» сделает управление телевизором максимально удобным. * **Интеграция в умный дом:** наличие голосового помощника Amazon Alexa позволит управлять телевизором с помощью голосовых команд. * **Дополнительные преимущества:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth, игровой режим, слот CI.
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Отзывы


Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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