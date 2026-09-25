Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG 50NU900B6LA.ARUG 50" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026
**Телевизор NANO LED LG 50NU900B6LA.ARUG (2026) — качество и удобство в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с 50-дюймовым телевизором LG! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке технологии HDR вы получите максимально реалистичную картинку. **Почему стоит выбрать телевизор LG?** * **Чёткое и яркое изображение:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают высокую детализацию и широкий диапазон цветов. * **Удобство использования:** поддержка Smart TV и операционная система webOS открывают доступ к широкому выбору приложений и онлайн-сервисов. * **Разнообразные возможности подключения:** три HDMI-порта и один USB-порт позволят подключить все необходимые устройства. * **Управление без лишних усилий:** пульт с функцией «аэромышь» сделает управление телевизором максимально удобным. * **Интеграция в умный дом:** наличие голосового помощника Amazon Alexa позволит управлять телевизором с помощью голосовых команд. * **Дополнительные преимущества:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth, игровой режим, слот CI.
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