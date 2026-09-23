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Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55" (DH1VVZD03RU) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55" (DH1VVZD03RU)

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Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55&quot; (DH1VVZD03RU) - фото 1
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Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55&quot; (DH1VVZD03RU) - фото 3
Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55&quot; (DH1VVZD03RU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
серый
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55&quot; (DH1VVZD03RU) - фото 1
  • Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55&quot; (DH1VVZD03RU) - фото 2
  • Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55&quot; (DH1VVZD03RU) - фото 3
  • Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55&quot; (DH1VVZD03RU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734769
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.85х0.13
Вес, кг.
14.5

Описание товара Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55" (DH1VVZD03RU)

Телевизор Haier 55 Smart TV S6 серого цвета получил экран диагональю 55" с разрешением 4K UltraHD. Технология HQLED использует квантовые точки и яркую подсветку, чтобы сделать картинку насыщенной и реалистичной. А Dolby Vision автоматически адаптирует изображение к окружению, настраивает яркость в зависимости от освещения в комнате. Частота обновления экрана 120 Гц, это в два раза больше стандартного значения в 60 Гц. При такой частоте кадров движения объектов в динамичных сценах выглядят плавными и естественными. Модель работает на базе ОС Android TV и поддерживает Smart TV. Благодаря этому вы получаете доступ к цифровому телевидению, интернету, приложениям и играм. Смарт ТВ позволяет онлайн просматривать видео, серфить в сети, управлять эфиром, транслировать телепрограммы на компьютер. Телевизор Haier 55 Smart TV S6 подключатся к интернету двумя способами: через Wi-Fi или проводной канал LAN. Телевизор распознает голос. Его функциями можно управлять с помощью пульта ДУ и виртуального помощника. Устройство получило собственную аудиосистему мощностью 20 Вт. Динамики способны создавать объемное, реалистичное звучание как в кинотеатре. К модели можно подключить цифровые, аналоговые и спутниковые антенны. 4 порта HDMI 2.1 позволяют подсоединить к телевизору компьютер, игровую приставку, видеокарту. В корпусе также есть выход для наушников, слот CI/PCMCIA под CAM-карту для кабельного телевидения. С помощью Bluetooth можно синхронизировать ТВ со смартфоном, беспроводной гарнитурой или колонкой. А технология Chromecast позволяет выводить контент с телефона или планшета на большой экран без проводов.

Отзывы о товаре Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55" (DH1VVZD03RU)




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Haier 55 Smart TV S6 серого цвета получил экран диагональю 55" с разрешением 4K UltraHD. Технология HQLED использует квантовые точки и яркую подсветку, чтобы сделать картинку насыщенной и реалистичной. А Dolby Vision автоматически адаптирует изображение к окружению, настраивает яркость в зависимости от освещения в комнате. Частота обновления экрана 120 Гц, это в два раза больше стандартного значения в 60 Гц. При такой частоте кадров движения объектов в динамичных сценах выглядят плавными и естественными. Модель работает на базе ОС Android TV и поддерживает Smart TV. Благодаря этому вы получаете доступ к цифровому телевидению, интернету, приложениям и играм. Смарт ТВ позволяет онлайн просматривать видео, серфить в сети, управлять эфиром, транслировать телепрограммы на компьютер. Телевизор Haier 55 Smart TV S6 подключатся к интернету двумя способами: через Wi-Fi или проводной канал LAN. Телевизор распознает голос. Его функциями можно управлять с помощью пульта ДУ и виртуального помощника. Устройство получило собственную аудиосистему мощностью 20 Вт. Динамики способны создавать объемное, реалистичное звучание как в кинотеатре. К модели можно подключить цифровые, аналоговые и спутниковые антенны. 4 порта HDMI 2.1 позволяют подсоединить к телевизору компьютер, игровую приставку, видеокарту. В корпусе также есть выход для наушников, слот CI/PCMCIA под CAM-карту для кабельного телевидения. С помощью Bluetooth можно синхронизировать ТВ со смартфоном, беспроводной гарнитурой или колонкой. А технология Chromecast позволяет выводить контент с телефона или планшета на большой экран без проводов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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