Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55" (DH1VVZD03RU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier HQ-LED 55 Smart TV S6 55" (DH1VVZD03RU)
Телевизор Haier 55 Smart TV S6 серого цвета получил экран диагональю 55" с разрешением 4K UltraHD. Технология HQLED использует квантовые точки и яркую подсветку, чтобы сделать картинку насыщенной и реалистичной. А Dolby Vision автоматически адаптирует изображение к окружению, настраивает яркость в зависимости от освещения в комнате. Частота обновления экрана 120 Гц, это в два раза больше стандартного значения в 60 Гц. При такой частоте кадров движения объектов в динамичных сценах выглядят плавными и естественными. Модель работает на базе ОС Android TV и поддерживает Smart TV. Благодаря этому вы получаете доступ к цифровому телевидению, интернету, приложениям и играм. Смарт ТВ позволяет онлайн просматривать видео, серфить в сети, управлять эфиром, транслировать телепрограммы на компьютер. Телевизор Haier 55 Smart TV S6 подключатся к интернету двумя способами: через Wi-Fi или проводной канал LAN. Телевизор распознает голос. Его функциями можно управлять с помощью пульта ДУ и виртуального помощника. Устройство получило собственную аудиосистему мощностью 20 Вт. Динамики способны создавать объемное, реалистичное звучание как в кинотеатре. К модели можно подключить цифровые, аналоговые и спутниковые антенны. 4 порта HDMI 2.1 позволяют подсоединить к телевизору компьютер, игровую приставку, видеокарту. В корпусе также есть выход для наушников, слот CI/PCMCIA под CAM-карту для кабельного телевидения. С помощью Bluetooth можно синхронизировать ТВ со смартфоном, беспроводной гарнитурой или колонкой. А технология Chromecast позволяет выводить контент с телефона или планшета на большой экран без проводов.
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