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Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD

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Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 1
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 2
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 3
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 7
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 8
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 9
Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 640 руб. 
Начислим 875 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743026
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
54 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 1
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
14.5

Описание товара Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD

Samsung UE55M80HAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 1
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung UE55M80HAUXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung UE55M80HAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD - по цене 54640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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