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Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025

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Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 1
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 2
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 3
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 4
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 5
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 6
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 7
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 8
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 9
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 10
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 11
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 12
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 13
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 14
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 15
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 16
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 17
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 18
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 19
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 20
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 21
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 22
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 1
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 2
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 3
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 4
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 5
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 6
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 7
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 8
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 9
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 10
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 11
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 12
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 13
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 14
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 15
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 16
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 17
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 18
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 19
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 20
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 21
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 22
  • Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55&quot; Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 580 руб. 
Начислим 858 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737473
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025
53 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.22х0.81х0.21
Вес, кг.
18

Описание товара Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025

Телевизор LG 55NANO81A6A – это окно в мир, где изображение обретает новые грани реализма. Благодаря передовой технологии NanoCell, каждый цвет, отображаемый на экране, становится более насыщенным и чистым. Миллионы наночастиц фильтруют неточные оттенки, создавая живую и естественную картинку, которая захватывает дух.

Отзывы о товаре Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 55NANO81A6A – это окно в мир, где изображение обретает новые грани реализма. Благодаря передовой технологии NanoCell, каждый цвет, отображаемый на экране, становится более насыщенным и чистым. Миллионы наночастиц фильтруют неточные оттенки, создавая живую и естественную картинку, которая захватывает дух.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Black 2025 - по цене 53580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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