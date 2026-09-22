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Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный

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Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 1
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 2
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 3
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 4
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 5
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 6
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 7
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 8
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 9
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 10
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 11
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 12
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 13
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 9
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 10
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 11
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 12
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 13
  • Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Q черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730172
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.38х0.81х0.12
Вес, кг.
15.8

Описание товара Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный

**Телевизор SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU** Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU! Благодаря технологии Q-LED вы получите невероятно чёткое и реалистичное изображение с широкими углами обзора. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром любимых фильмов и сериалов. * **Высокое качество изображения:** технология Q-LED обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной передачей цветов. * **Широкие углы обзора:** вы сможете наслаждаться качественным изображением с любого ракурса. С телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55" 4K Ultra HD QLED Smart Q черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU** Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU! Благодаря технологии Q-LED вы получите невероятно чёткое и реалистичное изображение с широкими углами обзора. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром любимых фильмов и сериалов. * **Высокое качество изображения:** технология Q-LED обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной передачей цветов. * **Широкие углы обзора:** вы сможете наслаждаться качественным изображением с любого ракурса. С телевизором SAMSUNG 55' Q-LED QE55Q7FAAUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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Доставка
Отзывы


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