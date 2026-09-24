Телевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/серебристый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 400 руб.
В наличии
Код товара: 650802
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54 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.45х1.1х0.15
Вес, кг.
25.9
Описание товара Телевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/серебристый
Телевизор Digma с большой диагональю 65 дюймов станет заметным центром домашнего просмотра. Вместительный экран подойдёт для фильмов, сериалов, передач и другого контента, а поддержка Smart TV открывает доступ к удобному современному формату развлечений. Благодаря поддержке Wi?Fi телевизор легко использовать для сетевого просмотра без лишних проводов. Модель можно закрепить на стене с помощью крепления стандарта VESA 400?200 — это поможет рационально организовать пространство и подобрать удобное расположение экрана.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Беларусь
Телевизор Digma с большой диагональю 65 дюймов станет заметным центром домашнего просмотра. Вместительный экран подойдёт для фильмов, сериалов, передач и другого контента, а поддержка Smart TV открывает доступ к удобному современному формату развлечений. Благодаря поддержке Wi?Fi телевизор легко использовать для сетевого просмотра без лишних проводов. Модель можно закрепить на стене с помощью крепления стандарта VESA 400?200 — это поможет рационально организовать пространство и подобрать удобное расположение экрана.
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Телевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/серебристый - этот товар вы можете купить по цене 54400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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