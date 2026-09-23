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Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50" купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50&quot; - фото 11
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  • Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50&quot; - фото 20
  • Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50&quot; - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734756
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.76х0.14
Вес, кг.
16

Описание товара Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50"

Телевизор LG – это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Эта модель с диагональю 50 дюймов (127 см) предлагает потрясающее качество изображения благодаря разрешению 3840x2160, поддерживая стандарты HDTV 2160p (4К UHD). Технология экрана QNED обеспечивает яркие и насыщенные цвета, делая просмотр вашего любимого контента настоящим удовольствием. Телевизор оснащен операционной системой webOS и поддерживает Smart TV, что предоставляет доступ к разнообразным онлайн-сервисам и приложениям. Его частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение при просмотре динамичных сцен. LG предусмотрел три HDMI-порта для удобного подключения сразу нескольких устройств, а также встроенные цифровые тюнеры DVB-T2, что позволяет наслаждаться эфирным телевидением без необходимости в дополнительных устройствах. Встроенная аудиосистема предлагает суммарную выходную мощность 20 Вт, обеспечивая чистое и насыщенное звучание. Телевизор выполнен в стильном черном цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. С весом 9,8 кг без подставки и 9,9 кг с подставкой, этот телевизор легко устанавливается и перемещается по необходимости. Выбирая LG, вы получаете качество, проверенное временем, и современные технологии в одном устройстве.

Отзывы о товаре Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50"




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LG – это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Эта модель с диагональю 50 дюймов (127 см) предлагает потрясающее качество изображения благодаря разрешению 3840x2160, поддерживая стандарты HDTV 2160p (4К UHD). Технология экрана QNED обеспечивает яркие и насыщенные цвета, делая просмотр вашего любимого контента настоящим удовольствием. Телевизор оснащен операционной системой webOS и поддерживает Smart TV, что предоставляет доступ к разнообразным онлайн-сервисам и приложениям. Его частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение при просмотре динамичных сцен. LG предусмотрел три HDMI-порта для удобного подключения сразу нескольких устройств, а также встроенные цифровые тюнеры DVB-T2, что позволяет наслаждаться эфирным телевидением без необходимости в дополнительных устройствах. Встроенная аудиосистема предлагает суммарную выходную мощность 20 Вт, обеспечивая чистое и насыщенное звучание. Телевизор выполнен в стильном черном цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. С весом 9,8 кг без подставки и 9,9 кг с подставкой, этот телевизор легко устанавливается и перемещается по необходимости. Выбирая LG, вы получаете качество, проверенное временем, и современные технологии в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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