Телевизор LG 50QNED80B6B.ARUG 50" LED 4K Ultra HD черный титан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737931
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.85х0.15
Вес, кг.
13
Описание товара Телевизор LG 50QNED80B6B.ARUG 50" LED 4K Ultra HD черный титан
LG 50QNED80B6B — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 50", LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 53 570 руб.13393 руб. в СплитТелевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 53 580 руб.13395 руб. в СплитТелевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Bla...
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитТелевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/сере...
-
В наличииЦена 54 880 руб.13720 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S 65" QLED Ultra HD Black, 2026
-
В наличииЦена 54 920 руб.13730 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 56 240 руб.14060 руб. в СплитТелевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой
-
В наличииЦена 56 560 руб.14140 руб. в СплитТелевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultr...
-
В наличииЦена 57 430 руб.14358 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal...
-
В наличииЦена 59 530 руб.14883 руб. в СплитТелевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, ...
-
В наличииЦена 60 730 руб.15183 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый
-
В наличииЦена 60 970 руб.15243 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED83B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 61 490 руб.15373 руб. в СплитТелевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
LG 50QNED80B6B — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 50", LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 50", LG Smart-TV
Телевизор LG 50QNED80B6B.ARUG 50" LED 4K Ultra HD черный титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LG 50QNED80B6B.ARUG 50" LED 4K Ultra HD черный титан