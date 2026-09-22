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Телевизор Skyworth 65Q67H 65" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 65Q67H 65" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

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Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 65Q67H 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730205
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, композитный (видео) x1, USB x2, CI+/PCMCIA x1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.62х0.96х0.15
Вес, кг.
21.2

Описание товара Телевизор Skyworth 65Q67H 65" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный

Телевизор Skyworth - это сочетание современной технологии и стильного дизайна, идеально вписывающееся в любой интерьер. С диагональю 65 дюймов (165 см) и передовой технологией экрана QLED+, этот телевизор обеспечивает яркое изображение с разрешением 3840х2160, что соответствует стандарту 4K UHD. Наслаждайтесь плавным видео благодаря частоте обновления 120 Гц, которая делает просмотр динамических сцен невероятно четким и реалистичным. Операционная система Google TV позволяет легко управлять контентом, предлагая широкий ассортимент приложений и возможностей для просмотра. Поддержка Smart TV и Wi-Fi позволяет оставаться на связи и открывать для себя весь мир развлечений прямо на экране вашего телевизора. Телевизор оснащен тремя HDMI-портами, что дает возможность подключения различных устройств одновременно, будь то игровые консоли, медиаплееры или другие мультимедийные устройства. Вес с подставкой составляет 13,9 кг, а благодаря поддержке стандарта VESA 400x200 его удобно крепить на стену, что экономит пространство. Изготовленный в Беларуси, телевизор Skyworth выполнен в элегантном черном цвете, который добавляет нотку изысканности в ваш домашний кинотеатр. Skyworth - это бренд, который гарантирует качество и инновации, привносящие уют и удовольствие от просмотра в ваш дом.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 65Q67H 65" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, композитный (видео) x1, USB x2, CI+/PCMCIA x1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth - это сочетание современной технологии и стильного дизайна, идеально вписывающееся в любой интерьер. С диагональю 65 дюймов (165 см) и передовой технологией экрана QLED+, этот телевизор обеспечивает яркое изображение с разрешением 3840х2160, что соответствует стандарту 4K UHD. Наслаждайтесь плавным видео благодаря частоте обновления 120 Гц, которая делает просмотр динамических сцен невероятно четким и реалистичным. Операционная система Google TV позволяет легко управлять контентом, предлагая широкий ассортимент приложений и возможностей для просмотра. Поддержка Smart TV и Wi-Fi позволяет оставаться на связи и открывать для себя весь мир развлечений прямо на экране вашего телевизора. Телевизор оснащен тремя HDMI-портами, что дает возможность подключения различных устройств одновременно, будь то игровые консоли, медиаплееры или другие мультимедийные устройства. Вес с подставкой составляет 13,9 кг, а благодаря поддержке стандарта VESA 400x200 его удобно крепить на стену, что экономит пространство. Изготовленный в Беларуси, телевизор Skyworth выполнен в элегантном черном цвете, который добавляет нотку изысканности в ваш домашний кинотеатр. Skyworth - это бренд, который гарантирует качество и инновации, привносящие уют и удовольствие от просмотра в ваш дом.
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