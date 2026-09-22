Телевизор Skyworth 65Q67H 65" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 65Q67H 65" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Телевизор Skyworth - это сочетание современной технологии и стильного дизайна, идеально вписывающееся в любой интерьер. С диагональю 65 дюймов (165 см) и передовой технологией экрана QLED+, этот телевизор обеспечивает яркое изображение с разрешением 3840х2160, что соответствует стандарту 4K UHD. Наслаждайтесь плавным видео благодаря частоте обновления 120 Гц, которая делает просмотр динамических сцен невероятно четким и реалистичным. Операционная система Google TV позволяет легко управлять контентом, предлагая широкий ассортимент приложений и возможностей для просмотра. Поддержка Smart TV и Wi-Fi позволяет оставаться на связи и открывать для себя весь мир развлечений прямо на экране вашего телевизора. Телевизор оснащен тремя HDMI-портами, что дает возможность подключения различных устройств одновременно, будь то игровые консоли, медиаплееры или другие мультимедийные устройства. Вес с подставкой составляет 13,9 кг, а благодаря поддержке стандарта VESA 400x200 его удобно крепить на стену, что экономит пространство. Изготовленный в Беларуси, телевизор Skyworth выполнен в элегантном черном цвете, который добавляет нотку изысканности в ваш домашний кинотеатр. Skyworth - это бренд, который гарантирует качество и инновации, привносящие уют и удовольствие от просмотра в ваш дом.
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