Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKR) Green
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Характеристики
Линейка
Honor x9d
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734706
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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х6
Вес, г.
560
Описание товара Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKR) Green
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKR) Green
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Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKR) Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKR) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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