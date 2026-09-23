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Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue

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Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 1
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 2
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 3
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 4
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 5
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 6
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 7
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X6c
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 1
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 2
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 3
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 4
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 5
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 6
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 7
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734702
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
865
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
610

Описание товара Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue

Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue

Отзывы о товаре Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
865
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BSWB) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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