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Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Steel City Blues
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341560208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Steel City Blues
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Snowblind, Black Sabbath, Dirty Women, Rock 'N' Roll Doctor, WASP/Behind The Wall Of Sleep/Basically/N.I.B., Electric Funeral, Iron Man, Fairies Wear Boots, Children Of The Grave, Paranoid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Snowblind, Black Sabbath, Dirty Women, Rock 'N' Roll Doctor, WASP/Behind The Wall Of Sleep/Basically/N.I.B., Electric Funeral, Iron Man, Fairies Wear Boots, Children Of The Grave, Paranoid



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341560208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Steel City Blues
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Snowblind, Black Sabbath, Dirty Women, Rock 'N' Roll Doctor, WASP/Behind The Wall Of Sleep/Basically/N.I.B., Electric Funeral, Iron Man, Fairies Wear Boots, Children Of The Grave, Paranoid
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Snowblind, Black Sabbath, Dirty Women, Rock 'N' Roll Doctor, WASP/Behind The Wall Of Sleep/Basically/N.I.B., Electric Funeral, Iron Man, Fairies Wear Boots, Children Of The Grave, Paranoid


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Steel City Blues (0803341560208) виниловая пластинка - купить по цене 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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