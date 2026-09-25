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Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка

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Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 1
Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 2
Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 3
Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 4
Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 5
Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 6
Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 7
Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Paradises
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 1
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 2
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 3
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 4
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 5
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 6
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 7
  • Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003180818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Paradises
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Believe In You, In Blood, Kingdom Undersea, I See Red, A Death In London, Secret Dreams Of Thieves, Sing, Free, Free, Metaphysica, Caught In The Blink Of An Eye, Evergreen, Ordinary Love, We Wrote Our Names In The Dust, Heatwaves, Solid Light, For A Life In London
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка

Культовая электронная поп-группа Ladytron возвращается с новым альбомом «Paradises», первым после получившего признание критиков альбома «Time's Arrow» 2023 года.

Отзывы о товаре Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003180818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Paradises
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Believe In You, In Blood, Kingdom Undersea, I See Red, A Death In London, Secret Dreams Of Thieves, Sing, Free, Free, Metaphysica, Caught In The Blink Of An Eye, Evergreen, Ordinary Love, We Wrote Our Names In The Dust, Heatwaves, Solid Light, For A Life In London
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Культовая электронная поп-группа Ladytron возвращается с новым альбомом «Paradises», первым после получившего признание критиков альбома «Time's Arrow» 2023 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ladytron - Paradises (0067003180818) виниловая пластинка - по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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