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Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) виниловая пластинка

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Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 1
Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 2
Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 3
Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 4
Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 5
Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 6
Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ian Carr
Альбом (сингл)
Belladonna
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 1
  • Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 2
  • Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 3
  • Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 4
  • Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 5
  • Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 6
  • Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733857
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Характеристики

Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691272313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ian Carr
Альбом (сингл)
Belladonna
Жанр
Jazz
Трек-лист
Belladonna, Summer Rain, Remadione, Mayday, Suspension, Hector's House
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) виниловая пластинка

Этот востребованный раритет в жанре джаз-рок-фьюжн был первоначально выпущен на лейбле Vertigo, с коллекционным дизайном центральной части пластинки "Swirl", и объединяет лучших британских джазовых музыкантов 1970-х годов. В числе участников были такие группы, как Nucleus, Brian Auger's Band, Soft Machine, Stan Tracy Group, Брайан Смит (теноровый и сопрано-саксофон, альт и бамбуковая флейта), легендарный гитарист Аллан Холдсворт, Дэйв Макрей (электропианино Fender) и басист Рой Баббингтон, и это лишь некоторые из них. Альбом "Belladonna" считается важной вехой в карьере Иэна Карра и изобилует атмосферными вкраплениями и неземными нотками, а также более мрачной фьюжн-эстетикой и прогрессивным роком благодаря исключительной игре на гитаре Холдсворта. Атмосферная, но при этом фанковая атмосфера альбома напоминает электронную эпоху Майлза Дэвиса в духе "In A Silent Way".

Отзывы о товаре Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691272313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ian Carr
Альбом (сингл)
Belladonna
Жанр
Jazz
Трек-лист
Belladonna, Summer Rain, Remadione, Mayday, Suspension, Hector's House
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Этот востребованный раритет в жанре джаз-рок-фьюжн был первоначально выпущен на лейбле Vertigo, с коллекционным дизайном центральной части пластинки "Swirl", и объединяет лучших британских джазовых музыкантов 1970-х годов. В числе участников были такие группы, как Nucleus, Brian Auger's Band, Soft Machine, Stan Tracy Group, Брайан Смит (теноровый и сопрано-саксофон, альт и бамбуковая флейта), легендарный гитарист Аллан Холдсворт, Дэйв Макрей (электропианино Fender) и басист Рой Баббингтон, и это лишь некоторые из них. Альбом "Belladonna" считается важной вехой в карьере Иэна Карра и изобилует атмосферными вкраплениями и неземными нотками, а также более мрачной фьюжн-эстетикой и прогрессивным роком благодаря исключительной игре на гитаре Холдсворта. Атмосферная, но при этом фанковая атмосфера альбома напоминает электронную эпоху Майлза Дэвиса в духе "In A Silent Way".
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