Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ian Carr - Belladonna (Half Speed) (7119691272313) виниловая пластинка
Этот востребованный раритет в жанре джаз-рок-фьюжн был первоначально выпущен на лейбле Vertigo, с коллекционным дизайном центральной части пластинки "Swirl", и объединяет лучших британских джазовых музыкантов 1970-х годов. В числе участников были такие группы, как Nucleus, Brian Auger's Band, Soft Machine, Stan Tracy Group, Брайан Смит (теноровый и сопрано-саксофон, альт и бамбуковая флейта), легендарный гитарист Аллан Холдсворт, Дэйв Макрей (электропианино Fender) и басист Рой Баббингтон, и это лишь некоторые из них. Альбом "Belladonna" считается важной вехой в карьере Иэна Карра и изобилует атмосферными вкраплениями и неземными нотками, а также более мрачной фьюжн-эстетикой и прогрессивным роком благодаря исключительной игре на гитаре Холдсворта. Атмосферная, но при этом фанковая атмосфера альбома напоминает электронную эпоху Майлза Дэвиса в духе "In A Silent Way".
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