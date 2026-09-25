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T. Rex - The Slider (0767981123219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - The Slider (0767981123219) виниловая пластинка

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T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 2
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T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 4
T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
The Slider
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 1
  • T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 2
  • T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 3
  • T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 4
  • T. Rex - The Slider (0767981123219) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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T. Rex - The Slider (0767981123219) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spiritmuse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spiritmuse
Barcode
[0767981123219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
The Slider
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Metal Guru, Mystic Lady, Rock On, The Slider, Baby Boomerang, Spaceball Ricochet, Buick Mackane, Telegram Sam, Rabbit Fighter, Baby Strange, Ballrooms Of Mars, Chariot Choogle, Main Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T. Rex - The Slider (0767981123219) виниловая пластинка

Переиздание альбома "Slider" британской глэм-метал команды T.Rex на 180-грамовом виниле. Третья студийная работа появилась в 1972 и стала самой успешной работой в США. В Британии альбом тоже имел успех, достигнув четвертой позиции в чарте. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.

Отзывы о товаре T. Rex - The Slider (0767981123219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spiritmuse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spiritmuse
Barcode
[0767981123219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
The Slider
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Metal Guru, Mystic Lady, Rock On, The Slider, Baby Boomerang, Spaceball Ricochet, Buick Mackane, Telegram Sam, Rabbit Fighter, Baby Strange, Ballrooms Of Mars, Chariot Choogle, Main Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома "Slider" британской глэм-метал команды T.Rex на 180-грамовом виниле. Третья студийная работа появилась в 1972 и стала самой успешной работой в США. В Британии альбом тоже имел успех, достигнув четвертой позиции в чарте. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - The Slider (0767981123219) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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