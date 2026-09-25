Top.Mail.Ru
Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) - фото 1
Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Magnet Animals
Альбом (сингл)
Butterfly Killer
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) - фото 1
  • Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Magnet Animals
Альбом (сингл)
Butterfly Killer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Headphone Girls, Atayde, Martha Fever, Baby Gods, Butterfly Killer, I Give Up And Love Somebody, State Of My Face, Bill Borroughs, Little John The Liar, Igual, Pero Peor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительных звуков с виниловой пластинкой Magnet Animals / Butterfly killer. Этот альбом откроет перед вами новые музыкальные горизонты, наполнив ваше пространство мелодиями, способными загипнотизировать даже самого искушенного слушателя. Butterfly killer от Magnet Animals - это аудиовизуальное путешествие, которое погрузит вас в мир исключительной музыкальной магии. Каждая композиция этого альбома наполнена энергией и выразительностью, заставляя вас углубиться в музыкальное произведение как в захватывающий рассказ.

Отзывы о товаре Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Magnet Animals
Альбом (сингл)
Butterfly Killer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Headphone Girls, Atayde, Martha Fever, Baby Gods, Butterfly Killer, I Give Up And Love Somebody, State Of My Face, Bill Borroughs, Little John The Liar, Igual, Pero Peor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в мир удивительных звуков с виниловой пластинкой Magnet Animals / Butterfly killer. Этот альбом откроет перед вами новые музыкальные горизонты, наполнив ваше пространство мелодиями, способными загипнотизировать даже самого искушенного слушателя. Butterfly killer от Magnet Animals - это аудиовизуальное путешествие, которое погрузит вас в мир исключительной музыкальной магии. Каждая композиция этого альбома наполнена энергией и выразительностью, заставляя вас углубиться в музыкальное произведение как в захватывающий рассказ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magnet Animals - Butterfly Killer (5060197760922) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...