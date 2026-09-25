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Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) виниловая пластинка

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Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 1
Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 2
Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 3
Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnet Animals
Альбом (сингл)
Fake Dudes
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 1
  • Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 2
  • Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 3
  • Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnet Animals
Альбом (сингл)
Fake Dudes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Believe, Burn The Whole Thing Down, Fake Dudes, Forecast In Rome, Freaks, Hell Is An Empty Place, I’m The One, Man And Machine, The Call For The Cure, The Kids Are Gonna Win
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) виниловая пластинка

Magnet Animals — это альбом группы Fake Dudes, выпущенный в 2021 году. Пластинка относится к жанру альтернативного/инди-рока с элементами джаза.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnet Animals
Альбом (сингл)
Fake Dudes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Believe, Burn The Whole Thing Down, Fake Dudes, Forecast In Rome, Freaks, Hell Is An Empty Place, I’m The One, Man And Machine, The Call For The Cure, The Kids Are Gonna Win
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Magnet Animals — это альбом группы Fake Dudes, выпущенный в 2021 году. Пластинка относится к жанру альтернативного/инди-рока с элементами джаза.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magnet Animals - Fake Dudes (coloured) (5060197762179) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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