Top.Mail.Ru
Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) - фото 1
Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Hypocrisy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) - фото 1
  • Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629709419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Hypocrisy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fractured Millennium, Apocalyptic Hybrid, Fusion Programmed Minds, Elastic Inverted Visions, Reversed Reflections, Until The End, Paranormal Mysteria, Time Warp, Disconnected Magnetic Corridors, Paled Empty Sphere, Selfinflicted Overload
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) виниловая пластинка

2LP — ограниченный тираж, 140 г, прозрачный зеленый винил (переиздание 2023 года). Hypocrisy — дэт-метал группа из города Людвика, Швеция. Основанная Петером Тэгтгреном в октябре 1991 года, группа вот уже более трёх десятилетий исполняет свой уникальный стиль тяжёлой музыки. С Петером Тэгтгреном, играющим на гитаре, вокале и клавишных с момента основания, Hypocrisy сохраняют неизменное звучание, которое очаровывает поклонников по всему миру. Микаэль Хедлунд присоединился к группе в качестве басиста в 1992 году и продолжает вносить свой вклад в мощную ритм-секцию группы. Живые выступления Hypocrisy были дополнительно усилены Томасом Элофссоном на гитаре с 2010 года и Хенриком Аксельссоном на барабанах с 2022 года. Вместе они приносят на сцену зажигательную энергию, которая дополняет насыщенный музыкальный стиль группы.

Отзывы о товаре Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629709419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Hypocrisy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fractured Millennium, Apocalyptic Hybrid, Fusion Programmed Minds, Elastic Inverted Visions, Reversed Reflections, Until The End, Paranormal Mysteria, Time Warp, Disconnected Magnetic Corridors, Paled Empty Sphere, Selfinflicted Overload
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
2LP — ограниченный тираж, 140 г, прозрачный зеленый винил (переиздание 2023 года). Hypocrisy — дэт-метал группа из города Людвика, Швеция. Основанная Петером Тэгтгреном в октябре 1991 года, группа вот уже более трёх десятилетий исполняет свой уникальный стиль тяжёлой музыки. С Петером Тэгтгреном, играющим на гитаре, вокале и клавишных с момента основания, Hypocrisy сохраняют неизменное звучание, которое очаровывает поклонников по всему миру. Микаэль Хедлунд присоединился к группе в качестве басиста в 1992 году и продолжает вносить свой вклад в мощную ритм-секцию группы. Живые выступления Hypocrisy были дополнительно усилены Томасом Элофссоном на гитаре с 2010 года и Хенриком Аксельссоном на барабанах с 2022 года. Вместе они приносят на сцену зажигательную энергию, которая дополняет насыщенный музыкальный стиль группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hypocrisy - Hypocrisy (coloured) (4065629709419) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...