Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка
Чудесная поп-сенсация сохранила 2003 год почти до самого конца: новая KYLIE! Будь то сингл, альбом, звук или имидж, KYLIE в очередной раз полностью переосмыслила себя. У австралийской суперзвезды были все основания для того, чтобы остаться в строю после выхода ее последнего альбома Fever, который стал самым успешным на сегодняшний день и разошелся тиражом более 5 млн. копий. Slow, небесный предвестник нового альбома Body Language, уже демонстрирует своими ледяными битами и искрящимся фанком, что KYLIE, которая является здесь соавтором, совершила скачок от гламурного великолепия диско к современным уличным звукам. Новый образ юной Бардо с оголяющим живот полосатым джемпером и белокурой длинной прической вполне вписывается в этот образ. Slow возвещает очень личный nouvelle vague KYLIE: эротизм со здоровой дистанцией, esprit с умным шиком и энергией до рассвета. Такие названия, как Still standing, Promises, Sweet Music и Loving Days - все потенциальные кандидаты на сингл - также покорят мировые чарты! Sealed with a K. Еще один гениальный трюк с прямым доступом к вершинам хит-парадов!. В честь 20-летия девятого студийного альбома Кайли Миноуг Body Language альбом впервые будет выпущен на виниле. Альбом Body Language содержит хит номер один Slow, а также хиты Chocolate и Red Blooded Woman и получил платиновый сертификат в Великобритании. альбом Body Language был выпущен в ноябре 2003 года и последовал за альбомом Light Years, который был выпущен в 2000 году. Именно эти альбомы сделали Кайли поп-иконой с уникальным именем. альбом Body Language стал дальнейшим развитием того звучания, благодаря которому Кайли стала доминировать в поп-музыке начала 2000-х годов, выпустив несколько крупнейших танцевальных композиций за последние 30 лет. Среди них - Spinning Around, Love At First Sight и Cant Get You Out Of My Head. альбом Body Language развивает эти успехи и исследует такие жанры, как синти-поп, электроклэш, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и хип-хоп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Minogue Kylie - Body Language (20th Anniversary) (Red Blooded) (5054197802928) виниловая пластинка