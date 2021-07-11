Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.06.2018
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
PRAY FOR THE WICKED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 184988
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678657238
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.06.2018
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
PRAY FOR THE WICKED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка
Track List
|A1
|(Fuck a) Silver Lining
|2:49
|A2
|Say Amen (Saturday Night)
|3:09
|A3
|Hey Look Ma, I Made It
|2:49
|A4
|High Hopes
|3:11
|A5
|Roaring 20s
|3:06
|B1
|Dancing's Not a Crime
|3:39
|B2
|One of the Drunks
|3:18
|B3
|The Overpass
|2:57
|B4
|King of the Clouds
|2:40
|B5
|Old Fashioned
|2:46
|B6
|Dying in LA
|3:49
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678657238
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.06.2018
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
PRAY FOR THE WICKED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|(Fuck a) Silver Lining
|2:49
|A2
|Say Amen (Saturday Night)
|3:09
|A3
|Hey Look Ma, I Made It
|2:49
|A4
|High Hopes
|3:11
|A5
|Roaring 20s
|3:06
|B1
|Dancing's Not a Crime
|3:39
|B2
|One of the Drunks
|3:18
|B3
|The Overpass
|2:57
|B4
|King of the Clouds
|2:40
|B5
|Old Fashioned
|2:46
|B6
|Dying in LA
|3:49
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Классный альбом с момента воссоединения группы. Приятно оформлен, к пластинке нареканий нет. Диапазон частот в норме. рекомендую.
Недостатки:
Нет
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка
Достоинства:
Классный альбом с момента воссоединения группы. Приятно оформлен, к пластинке нареканий нет. Диапазон частот в норме. рекомендую.
Недостатки:
Нет