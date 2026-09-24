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Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка

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Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 4
Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 5
Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
PRESTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 4
  • Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 5
  • Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0603497823239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
PRESTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Show Dont Tell, Chain Lightning, The Pass, War Paint, Scars Presto, Superconductor, Anagram, Red Tide, Hand Over Fist, Available Light
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка

Presto — тринадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1989 году. Издание на виниле. В поддержку альбома было издано три сингла: «The Pass», «Superconductor» и «Show Don’t Tell», последний достиг вершины хит-парада Hot Mainstream Rock Tracks. Сам альбом добрался до 16 строчки в Billboard 200 и получил «золотую» сертификацию в США. На родине музыкантов альбом получил «платиновый» статус. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.

Отзывы о товаре Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0603497823239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
PRESTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Show Dont Tell, Chain Lightning, The Pass, War Paint, Scars Presto, Superconductor, Anagram, Red Tide, Hand Over Fist, Available Light
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Presto — тринадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1989 году. Издание на виниле. В поддержку альбома было издано три сингла: «The Pass», «Superconductor» и «Show Don’t Tell», последний достиг вершины хит-парада Hot Mainstream Rock Tracks. Сам альбом добрался до 16 строчки в Billboard 200 и получил «золотую» сертификацию в США. На родине музыкантов альбом получил «платиновый» статус. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Presto (0603497823239) виниловая пластинка - купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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