Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Duke
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 692430
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227955335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Duke
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Behind the Lines, Duchess, Guide Vocal, Man of Our Times, Misunderstanding, Heathaze, Turn It on Again, Alone Tonight, Cul-de-sac, Please Don T Ask, Duke S Travels, Duke S End
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка
Duke, выпущенный 28 марта 1980 года, стал самым успешным альбомом Genesis на сегодняшний день и их первым альбомом № 1 в Великобритании. Издание на виниле 180 г. На альбоме Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майк Резерфорд продолжили исследовать более поп-ориентированную сторону своего звучания, особенно в хитах "Turn It On Again" и композиции Коллинза "Misunderstanding". Альбом попал в американские чарты 26 апреля и поднялся на 11-е место, что стало еще одним пиком в карьере на тот момент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227955335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Duke
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Behind the Lines, Duchess, Guide Vocal, Man of Our Times, Misunderstanding, Heathaze, Turn It on Again, Alone Tonight, Cul-de-sac, Please Don T Ask, Duke S Travels, Duke S End
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Duke, выпущенный 28 марта 1980 года, стал самым успешным альбомом Genesis на сегодняшний день и их первым альбомом № 1 в Великобритании. Издание на виниле 180 г. На альбоме Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майк Резерфорд продолжили исследовать более поп-ориентированную сторону своего звучания, особенно в хитах "Turn It On Again" и композиции Коллинза "Misunderstanding". Альбом попал в американские чарты 26 апреля и поднялся на 11-е место, что стало еще одним пиком в карьере на тот момент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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