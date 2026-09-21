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Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка

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Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698635
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227820794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Your Move (Single Version), Starship Troopife Seeker (Single Version), Roundabout (Single Version), America (Single Edit), And You and I (Part One) [promo Radio Edit] Soon (Single Edit), Sound Chaser (Single Edit), Wondorous Stories (Single Version), Dont Kill the Whale (Single Version), Into the Lens (Single Version), Owner of a Lonely Heart (Single Version), Leave It (Single Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка

Новая коллекция лучших синглов от классиков прог-рока Yes.. В сборник вошли 12 песен, полюбившихся многим поколениям преданных поклонников Yes, украшенные новыми иллюстрациями, созданными специально для этого альбома. Альбом Yessingles в хронологическом порядке проходит через всю карьеру членов британского Зала славы рок-н-ролла, начиная с 1971 года с первого американского хита Top 40 Your Move и заканчивая 1984 годом с хитовой песней Leave It (№ 24 в американском хит-параде, среди прочих). Попутно Yessingles затрагивает различные эпохи группы - от извилистых прог-роковых гобеленов, таких как Starship Trooper и America, и заканчивая незабываемым звуковым ландшафтом сенсационной песни Owner Of A Lonely Heart, занявшей первое место в чартах.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227820794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yessingles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Your Move (Single Version), Starship Troopife Seeker (Single Version), Roundabout (Single Version), America (Single Edit), And You and I (Part One) [promo Radio Edit] Soon (Single Edit), Sound Chaser (Single Edit), Wondorous Stories (Single Version), Dont Kill the Whale (Single Version), Into the Lens (Single Version), Owner of a Lonely Heart (Single Version), Leave It (Single Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новая коллекция лучших синглов от классиков прог-рока Yes.. В сборник вошли 12 песен, полюбившихся многим поколениям преданных поклонников Yes, украшенные новыми иллюстрациями, созданными специально для этого альбома. Альбом Yessingles в хронологическом порядке проходит через всю карьеру членов британского Зала славы рок-н-ролла, начиная с 1971 года с первого американского хита Top 40 Your Move и заканчивая 1984 годом с хитовой песней Leave It (№ 24 в американском хит-параде, среди прочих). Попутно Yessingles затрагивает различные эпохи группы - от извилистых прог-роковых гобеленов, таких как Starship Trooper и America, и заканчивая незабываемым звуковым ландшафтом сенсационной песни Owner Of A Lonely Heart, занявшей первое место в чартах.


Теги товара: Progressive Rock
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