Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yes - Yessingles (0081227820794) виниловая пластинка
Новая коллекция лучших синглов от классиков прог-рока Yes.. В сборник вошли 12 песен, полюбившихся многим поколениям преданных поклонников Yes, украшенные новыми иллюстрациями, созданными специально для этого альбома. Альбом Yessingles в хронологическом порядке проходит через всю карьеру членов британского Зала славы рок-н-ролла, начиная с 1971 года с первого американского хита Top 40 Your Move и заканчивая 1984 годом с хитовой песней Leave It (№ 24 в американском хит-параде, среди прочих). Попутно Yessingles затрагивает различные эпохи группы - от извилистых прог-роковых гобеленов, таких как Starship Trooper и America, и заканчивая незабываемым звуковым ландшафтом сенсационной песни Owner Of A Lonely Heart, занявшей первое место в чартах.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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