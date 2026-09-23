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Engineers - Engineers (coloured) (8719262019973) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Engineers - Engineers (coloured) (8719262019973) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Engineers
Альбом (сингл)
Engineers
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Engineers - Engineers (coloured) (8719262019973) - фото 1
  • Engineers - Engineers (coloured) (8719262019973) - фото 2
  • Engineers - Engineers (coloured) (8719262019973) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733738
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Engineers
Альбом (сингл)
Engineers
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Home, Waved On, New Horizons, Forgiveness, Let's Just See, Come In Out Of The Rain, Peter Street, Said And Done, Thrasher, How Do You Say Goodbye?, One In Seven
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Engineers - Engineers (coloured) (8719262019973) виниловая пластинка

Engineers / Engineers - это потрясающий альбом, который привлечет внимание всех фанатов музыки. Представляем вашему вниманию специальное издание на белом виниле (2LP) этого уникального проекта Engineers. Каждая композиция на альбоме Engineers восхитит вас искусным сочетанием мелодий и хорошо продуманных аранжировок. Engineers создают музыку, которая погружает вас в атмосферу гармонии и музыкального вдохновения. Это альбом, который поразит вас своим атмосферным звучанием и заставит вас в эмоциональном восторге. Купить эту виниловую пластинку - значит обрести настоящий музыкальный шедевр в вашей коллекции. Этот специальный выпуск на белом виниле (2LP) добавит особый шарм и стиль в любое музыкальное собрание. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и насладиться качественным звучанием и эмоциональной глубиной музыки. Погрузитесь в волшебный мир звуков Engineers / Engineers (2LP) - это альбом, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты. Откройте для себя новые грани звука и насладитесь прекрасным исполнением каждой композиции. Купите виниловую пластинку и окунитесь в уникальный мир музыки, который ожидает вас на этом альбоме.

Отзывы о товаре Engineers - Engineers (coloured) (8719262019973) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Engineers
Альбом (сингл)
Engineers
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Home, Waved On, New Horizons, Forgiveness, Let's Just See, Come In Out Of The Rain, Peter Street, Said And Done, Thrasher, How Do You Say Goodbye?, One In Seven
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Engineers / Engineers - это потрясающий альбом, который привлечет внимание всех фанатов музыки. Представляем вашему вниманию специальное издание на белом виниле (2LP) этого уникального проекта Engineers. Каждая композиция на альбоме Engineers восхитит вас искусным сочетанием мелодий и хорошо продуманных аранжировок. Engineers создают музыку, которая погружает вас в атмосферу гармонии и музыкального вдохновения. Это альбом, который поразит вас своим атмосферным звучанием и заставит вас в эмоциональном восторге. Купить эту виниловую пластинку - значит обрести настоящий музыкальный шедевр в вашей коллекции. Этот специальный выпуск на белом виниле (2LP) добавит особый шарм и стиль в любое музыкальное собрание. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и насладиться качественным звучанием и эмоциональной глубиной музыки. Погрузитесь в волшебный мир звуков Engineers / Engineers (2LP) - это альбом, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты. Откройте для себя новые грани звука и насладитесь прекрасным исполнением каждой композиции. Купите виниловую пластинку и окунитесь в уникальный мир музыки, который ожидает вас на этом альбоме.
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