Gun - Gun (coloured) (8719262042391) виниловая пластинка
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Описание товара Gun - Gun (coloured) (8719262042391) виниловая пластинка
Ограниченное издание из 1000 пронумерованных копий на 180-граммовом аудиофильском виниле дымчатого цвета. В 1968 году братья Пол и Адриан Гурвиц и Луи Фаррелл основали британскую группу The Gun, которая считается одним из главных источников вдохновения для многих гигантов хард-рока и метала 70-х и 80-х годов. Группа возникла из рок-группы The Knack, существовавшей с 1965 года. Под этим названием они уже выступали на разогреве у таких групп, как Pink Floyd, The Crazy World of Arthur Brown и Tomorrow. После смены названия в 1967 году группа немедленно подписала контракт с CBS и попала в топ-10 британского синглового чарта с песней "Race with the Devil". Они создали нечто среднее между блюз-роком, прогрессивным роком и металом. Это мощное трио стало одним из самых тщательно оберегаемых секретов шестидесятых. Несмотря на распад в 1970 году, их влияние было огромным. Например, Джими Хендрикс цитировал рифф из хита на культовом концерте фестиваля на острове Уайт. Но также Judas Priest, Status Quo и Girlschool исполняли каверы на песни группы. Можно с уверенностью сказать, что The Gun оказали огромное влияние на британскую хард-рок-сцену, и их дебютный альбом до сих пор считается обязательным приобретением для коллекционеров рок-музыки.
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