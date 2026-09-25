Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) виниловая пластинка
Лондон – Куба – Париж: Соул и ритмы на стыке традиций и современности. «Ибейи» в переводе с языка йоруба означает «близнецы». Лиза-Каинде и Наоми Диас, на которых глубоко повлияла культура йоруба, — близнецы. Их альбом «Ибейи», спродюсированный главой XL Recordings Ричардом Расселом, рассказывает их историю: их отношения, их происхождение и их безграничную любовь к музыке. В их звучании сочетаются сэмплы и синтезаторы, ритуальные и джазовые песнопения, напоминающие Бьорк и Fever Ray, с текстами на английском, французском и йоруба. Лиза-Каинде и Наоми родом из Парижа, но первые два года своей жизни провели на Кубе. Их отец, Мигель «Анга» Диас, был членом социального клуба «Буэна-Виста» и одним из лучших конга-игроков своего поколения. Его преждевременная смерть от сердечного приступа в 2006 году стала травматическим событием для семьи; тогда еще одиннадцатилетние дети справлялись со своим горем через музыку. Дебютный альбом представляет собой тонкое сочетание соул- и джазового вокала Лизы Каинде, завораживающе точных ритмов Наоми и вокала на языке йоруба, объединяя разнообразные влияния Франции, Кубы и Африки.
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