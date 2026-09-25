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Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Ibeyi
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) - фото 4
  • Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) виниловая пластинка
3 150 руб.
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Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904066512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Ibeyi
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Eleggua (Intro), Oya, Ghosts, River, Think Of You, Behind The Curtain, Stranger / Lover, Mama Says, Weatherman, Faithful, Yanira, Singles, Ibeyi (Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) виниловая пластинка

Лондон – Куба – Париж: Соул и ритмы на стыке традиций и современности. «Ибейи» в переводе с языка йоруба означает «близнецы». Лиза-Каинде и Наоми Диас, на которых глубоко повлияла культура йоруба, — близнецы. Их альбом «Ибейи», спродюсированный главой XL Recordings Ричардом Расселом, рассказывает их историю: их отношения, их происхождение и их безграничную любовь к музыке. В их звучании сочетаются сэмплы и синтезаторы, ритуальные и джазовые песнопения, напоминающие Бьорк и Fever Ray, с текстами на английском, французском и йоруба. Лиза-Каинде и Наоми родом из Парижа, но первые два года своей жизни провели на Кубе. Их отец, Мигель «Анга» Диас, был членом социального клуба «Буэна-Виста» и одним из лучших конга-игроков своего поколения. Его преждевременная смерть от сердечного приступа в 2006 году стала травматическим событием для семьи; тогда еще одиннадцатилетние дети справлялись со своим горем через музыку. Дебютный альбом представляет собой тонкое сочетание соул- и джазового вокала Лизы Каинде, завораживающе точных ритмов Наоми и вокала на языке йоруба, объединяя разнообразные влияния Франции, Кубы и Африки.

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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904066512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Ibeyi
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Eleggua (Intro), Oya, Ghosts, River, Think Of You, Behind The Curtain, Stranger / Lover, Mama Says, Weatherman, Faithful, Yanira, Singles, Ibeyi (Outro)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лондон – Куба – Париж: Соул и ритмы на стыке традиций и современности. «Ибейи» в переводе с языка йоруба означает «близнецы». Лиза-Каинде и Наоми Диас, на которых глубоко повлияла культура йоруба, — близнецы. Их альбом «Ибейи», спродюсированный главой XL Recordings Ричардом Расселом, рассказывает их историю: их отношения, их происхождение и их безграничную любовь к музыке. В их звучании сочетаются сэмплы и синтезаторы, ритуальные и джазовые песнопения, напоминающие Бьорк и Fever Ray, с текстами на английском, французском и йоруба. Лиза-Каинде и Наоми родом из Парижа, но первые два года своей жизни провели на Кубе. Их отец, Мигель «Анга» Диас, был членом социального клуба «Буэна-Виста» и одним из лучших конга-игроков своего поколения. Его преждевременная смерть от сердечного приступа в 2006 году стала травматическим событием для семьи; тогда еще одиннадцатилетние дети справлялись со своим горем через музыку. Дебютный альбом представляет собой тонкое сочетание соул- и джазового вокала Лизы Каинде, завораживающе точных ритмов Наоми и вокала на языке йоруба, объединяя разнообразные влияния Франции, Кубы и Африки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ibeyi - Ibeyi (0634904066512) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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