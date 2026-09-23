Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) виниловая пластинка
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Описание товара Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) виниловая пластинка
Cryosleep — дебютный студийный альбом нью-йоркского продюсера Курта Уэналы (Kurt Uenala), выпущенный под псевдонимом Null + Void в ноябре 2017 года. Лимитированное издание на красном виниле Это альбом контрастов и напряжения, где тьма пронизывается ослепительным светом, а мрачная новая волна перетекает в суровую электронику. В один момент радостные воспоминания уступают место изоляции и сожалению, а в следующий Cryosleep исследует катарсис переполненных танцполов. На протяжении всего альбома Уэнала сочетает свою динамичную продюсерскую работу с невероятными вокалистами — от Дэйва Гаана из Depeche Mode и неподражаемой Шеннон Фанчесс до Black Rebel Motorcycle Club и The Big Pink. Взгляд Null + Void на мрачный поп сочетается с его любовью к детройтскому электро, пронзительным синтезаторным мелодиям и холодной атмосфере. Начиная с кинематографичного трека «Falling Down» и заканчивая мрачными инструментальными композициями вроде «Come To Me», Cryosleep может восприниматься как саундтрек к потерянной космической эпопее. Без сомнения, альбом вызывает ассоциации с «Бегущим по лезвию», антиутопическими пейзажами и великолепием далёких галактик. Как говорит Уэнала, Cryosleep вдохновлён «классической научной фантастикой», образами футуристических машин, поддерживающих людей, замороженных в состоянии сна. Меланхоличная «Foreverness» исследует, о чём они, возможно, думают: «Набор фрагментов, воспоминания о прожитой жизни, сохранённые, но неполные и перемешанные». Между тем, «Into The Void» рисует мирную, потустороннюю картину, «словно парящий к белому свету».
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