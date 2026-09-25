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John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) виниловая пластинка

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John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 1
John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 2
John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 3
John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 4
John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 5
John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Coltrane Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 1
  • John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 2
  • John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 3
  • John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 4
  • John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 5
  • John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 
Начислим 302 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733585
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John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) виниловая пластинка
10 000 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Coltrane Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Old Lady, Village Blues, My Shining Hour, Fifth House, Harmonique, Like Sonny, I'll Wait And Pray, Some Other Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) виниловая пластинка

Альбом Coltrane Jazz, первый после Giant Steps, был записан в ноябре и декабре 1959 года, хотя одна из восьми композиций («Village Blues») была написана только в конце 1960 года. На всех треках, кроме упомянутой «Village Blues», Колтрейн использовал ритм-секцию Майлза Дэвиса с пианистом Уинтоном Келли, басистом Полом Чемберсом и барабанщиком Джимми Коббом. AllMusic описывает альбом Coltrane Jazz как подготовку легендарного саксофониста к расцвету его карьеры в 1960-х годах. В него включены три стандарта, но группа достигает своего пика с оригинальным материалом Колтрейна, особенно с "Harmonique" с его мелодичными скачками и высокими регистрами саксофона, а также с извилистыми, слегка восточными по звучанию основными риффами "Like Sonny", посвященными Сонни Роллинзу. В атмосферной композиции "Village Blues" Маккой Тайнер играет на фортепиано, Элвин Джонс — на барабанах, а Стив Дэвис — на басу, в том же составе, что и на самых влиятельных и популярных альбомах Колтрейна 1960-х годов — с Джимми Гаррисоном на басу.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Coltrane Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Old Lady, Village Blues, My Shining Hour, Fifth House, Harmonique, Like Sonny, I'll Wait And Pray, Some Other Blues
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом Coltrane Jazz, первый после Giant Steps, был записан в ноябре и декабре 1959 года, хотя одна из восьми композиций («Village Blues») была написана только в конце 1960 года. На всех треках, кроме упомянутой «Village Blues», Колтрейн использовал ритм-секцию Майлза Дэвиса с пианистом Уинтоном Келли, басистом Полом Чемберсом и барабанщиком Джимми Коббом. AllMusic описывает альбом Coltrane Jazz как подготовку легендарного саксофониста к расцвету его карьеры в 1960-х годах. В него включены три стандарта, но группа достигает своего пика с оригинальным материалом Колтрейна, особенно с "Harmonique" с его мелодичными скачками и высокими регистрами саксофона, а также с извилистыми, слегка восточными по звучанию основными риффами "Like Sonny", посвященными Сонни Роллинзу. В атмосферной композиции "Village Blues" Маккой Тайнер играет на фортепиано, Элвин Джонс — на барабанах, а Стив Дэвис — на басу, в том же составе, что и на самых влиятельных и популярных альбомах Колтрейна 1960-х годов — с Джимми Гаррисоном на басу.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


John Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) виниловая пластинка - по цене 10000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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