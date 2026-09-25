Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
The Genius Of Ray Charles
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб.
В наличии
Код товара: 733573
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
The Genius Of Ray Charles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let The Good Times Roll, It Had To Be You, Alexander's Ragtime Band, Two Years Of Torture, When Your Lover Has Gone, Deed I Do, Just For A Thrill, You Won't Let Me Go, Tell Me You'll Wait For Me, Don't Let The Sun Catch You Cryin', Am I Blue, Come Rain Or Come Shine
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка
«Гений Рэя Чарльза», его шестой студийный альбом, выпущенный в 1959 году на Atlantic Records, уступил место соул-звучанию его записей 1950-х годов, в которых сочетались джаз, госпел и блюз, в пользу свинговой поп-музыки с аранжировками для биг-бэнда. Альбом был отпечатан на 180-граммовом виниле на фабрике Quality Record Pressings и помещен в раскладной конверт в старинном стиле типографией Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088756672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
The Genius Of Ray Charles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let The Good Times Roll, It Had To Be You, Alexander's Ragtime Band, Two Years Of Torture, When Your Lover Has Gone, Deed I Do, Just For A Thrill, You Won't Let Me Go, Tell Me You'll Wait For Me, Don't Let The Sun Catch You Cryin', Am I Blue, Come Rain Or Come Shine
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
«Гений Рэя Чарльза», его шестой студийный альбом, выпущенный в 1959 году на Atlantic Records, уступил место соул-звучанию его записей 1950-х годов, в которых сочетались джаз, госпел и блюз, в пользу свинговой поп-музыки с аранжировками для биг-бэнда. Альбом был отпечатан на 180-граммовом виниле на фабрике Quality Record Pressings и помещен в раскладной конверт в старинном стиле типографией Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Ray Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (0753088756672) виниловая пластинка - стоимость товара 10000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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