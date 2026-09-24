The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows (The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969-1971)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 880 руб.
В наличии
Код товара: 705247
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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508802126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows (The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969-1971)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Slip On Through, This Whole World, Add Some Music To Your Day, Got To Know The Woman, Deirdre, Susie Cincinnati (2020 Mix), Good Time (2019 Mix), I Just Got My Pay (2019 Mix), Its About Time, Cotton Fields (2020 Stereo Mix), San Miguel (Backing Vocals Excerpt), Its About Time (Backing Vocals Excerpt), Tears In The Morning, All I Wanna Do, Forever, Our Sweet Love, At My Window, Cool, Cool Water, This Whole World (Live 1988), Loop De Loop (Flip Flop Flyin In An Aeroplane) (Original 1969 Mix), San
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка
Альбом-компиляция, в который вошел музыкальный материал студийных сессий во время записи альбомов The Sunflower и Surf’s Up.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508802126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows (The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969-1971)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Slip On Through, This Whole World, Add Some Music To Your Day, Got To Know The Woman, Deirdre, Susie Cincinnati (2020 Mix), Good Time (2019 Mix), I Just Got My Pay (2019 Mix), Its About Time, Cotton Fields (2020 Stereo Mix), San Miguel (Backing Vocals Excerpt), Its About Time (Backing Vocals Excerpt), Tears In The Morning, All I Wanna Do, Forever, Our Sweet Love, At My Window, Cool, Cool Water, This Whole World (Live 1988), Loop De Loop (Flip Flop Flyin In An Aeroplane) (Original 1969 Mix), San
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Альбом-компиляция, в который вошел музыкальный материал студийных сессий во время записи альбомов The Sunflower и Surf’s Up.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (Box) (0602508802126) виниловая пластинка