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Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка

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Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 1
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 2
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 3
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 4
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 5
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 6
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 7
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 8
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 9
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 10
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 11
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 12
Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaehyun
Альбом (сингл)
The 1st Album J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 2
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 3
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 4
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 5
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 6
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 7
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 8
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 9
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 10
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 11
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 12
  • Jaehyun - The 1st Album &#039;J&#039; (8804775451287) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 880 руб. 
Начислим 298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695818
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Загружаем...
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Загружаем...
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Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка
9 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S.M. Entertainment
Barcode
[8804775451287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaehyun
Альбом (сингл)
The 1st Album J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Smoke, Roses, Flamin Hot Lemon, Dandelion, Completely Easy, Cant Get You, Smoke (English Ver.)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка

Чжэхён из NCT выпускает свой первый альбом под названием The 1st Album J после предыдущих синглов Forever Only и Horizon. В этот альбом вошли песни, написанные и сочиненные самим Джэхёном, а также песни, исполненные полностью на английском языке. В комплект Money Clip Ver. входят CD, фотокнига (72 страницы), полароид, постер в сложенном виде, постер с текстом, наклейка и фотокарточка.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S.M. Entertainment
Barcode
[8804775451287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaehyun
Альбом (сингл)
The 1st Album J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Smoke, Roses, Flamin Hot Lemon, Dandelion, Completely Easy, Cant Get You, Smoke (English Ver.)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Чжэхён из NCT выпускает свой первый альбом под названием The 1st Album J после предыдущих синглов Forever Only и Horizon. В этот альбом вошли песни, написанные и сочиненные самим Джэхёном, а также песни, исполненные полностью на английском языке. В комплект Money Clip Ver. входят CD, фотокнига (72 страницы), полароид, постер в сложенном виде, постер с текстом, наклейка и фотокарточка.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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