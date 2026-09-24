Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaehyun
Альбом (сингл)
The 1st Album J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 880 руб.
В наличии
Код товара: 695818
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S.M. Entertainment
Barcode
[8804775451287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaehyun
Альбом (сингл)
The 1st Album J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Smoke, Roses, Flamin Hot Lemon, Dandelion, Completely Easy, Cant Get You, Smoke (English Ver.)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка
Чжэхён из NCT выпускает свой первый альбом под названием The 1st Album J после предыдущих синглов Forever Only и Horizon. В этот альбом вошли песни, написанные и сочиненные самим Джэхёном, а также песни, исполненные полностью на английском языке. В комплект Money Clip Ver. входят CD, фотокнига (72 страницы), полароид, постер в сложенном виде, постер с текстом, наклейка и фотокарточка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S.M. Entertainment
Barcode
[8804775451287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaehyun
Альбом (сингл)
The 1st Album J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Smoke, Roses, Flamin Hot Lemon, Dandelion, Completely Easy, Cant Get You, Smoke (English Ver.)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Чжэхён из NCT выпускает свой первый альбом под названием The 1st Album J после предыдущих синглов Forever Only и Horizon. В этот альбом вошли песни, написанные и сочиненные самим Джэхёном, а также песни, исполненные полностью на английском языке. В комплект Money Clip Ver. входят CD, фотокнига (72 страницы), полароид, постер в сложенном виде, постер с текстом, наклейка и фотокарточка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Jaehyun - The 1st Album 'J' (8804775451287) виниловая пластинка - по цене 9880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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