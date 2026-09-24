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Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка

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Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 1
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 2
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 3
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 4
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 5
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 6
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 7
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 8
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 9
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 10
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 11
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 12
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 13
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 14
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 15
Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Pritchard & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tall Tales
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 7
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 8
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 9
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 10
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 11
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 12
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 13
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 14
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 15
  • Mark Pritchard &amp; Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718664
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Загружаем...
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Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Pritchard & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tall Tales
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Fake In A Faker's World, Ice Shelf, Bugging Out Again, Back In The Game, The White Cliffs, The Spirit, Gangsters, This Conversation Is Missing Your Voice, Tall Tales, Happy Days, The Men Who Dance In Stag's Heads, Wandering Genie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка

Марк Притчард и Том Йорк готовятся выпустить свой дебютный альбом дуэтом на лейбле Warp Records. После ремиксов Притчарда для Radiohead дуэт создал неземную синергию в треке « Beautiful People », который стал центральным в сольном альбоме Марка 2016 года Under The Sun. Представляя полноценный альбом, Tall Tales демонстрирует мастерство Притчарда в обращении с архаичными механизмами, ранее обнаруженными им в архивах синтезаторов, направляя музыку по неожиданным и экспериментальным путям. Йорк же демонстрирует пронзительное и глубокое вокальное исполнение, вызывая в памяти цифровые эффекты эпохи OK Computer группы Radiohead одновременно погружаясь в мрачное, интроспективное повествование. Центральным элементом проекта является также мастерство визуального соавтора Джонатана Завады которое дополняет его гиперреалистичными средами, стирающими грань между органическим и цифровым, сопоставляя тревожные пейзажи природной красоты с жестокой эстетикой антиутопического мира. Благодаря текстам Йорка, вневременным композициям Притчарда и визуальным эффектам Завады Tall Tales задается вопросом, куда могла бы привести нас наша ненасытная жажда «прогресса».

Отзывы о товаре Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark Pritchard & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tall Tales
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Fake In A Faker's World, Ice Shelf, Bugging Out Again, Back In The Game, The White Cliffs, The Spirit, Gangsters, This Conversation Is Missing Your Voice, Tall Tales, Happy Days, The Men Who Dance In Stag's Heads, Wandering Genie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Марк Притчард и Том Йорк готовятся выпустить свой дебютный альбом дуэтом на лейбле Warp Records. После ремиксов Притчарда для Radiohead дуэт создал неземную синергию в треке « Beautiful People », который стал центральным в сольном альбоме Марка 2016 года Under The Sun. Представляя полноценный альбом, Tall Tales демонстрирует мастерство Притчарда в обращении с архаичными механизмами, ранее обнаруженными им в архивах синтезаторов, направляя музыку по неожиданным и экспериментальным путям. Йорк же демонстрирует пронзительное и глубокое вокальное исполнение, вызывая в памяти цифровые эффекты эпохи OK Computer группы Radiohead одновременно погружаясь в мрачное, интроспективное повествование. Центральным элементом проекта является также мастерство визуального соавтора Джонатана Завады которое дополняет его гиперреалистичными средами, стирающими грань между органическим и цифровым, сопоставляя тревожные пейзажи природной красоты с жестокой эстетикой антиутопического мира. Благодаря текстам Йорка, вневременным композициям Притчарда и визуальным эффектам Завады Tall Tales задается вопросом, куда могла бы привести нас наша ненасытная жажда «прогресса».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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