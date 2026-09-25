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Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) виниловая пластинка

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Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Byungki Hwang
Альбом (сингл)
Darha Nopigom
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) - фото 1
  • Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) - фото 2
  • Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733541
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300904641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Byungki Hwang
Альбом (сингл)
Darha Nopigom
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Reverently, Jungjungmori, Eonmori, Peacefully, Hwimori, Jasi (Night Watch), 54, 66, 56, 120~132, Adagio, Jungjungmori, Jungmori, Jajinmori-Hwimori, (9:05), Jungmori, Jajinmori Cycle, Hwimori Cycle, Yeoeum, Brewing Tea, Drinking Tea, Moon Of My Hometown, Chucheonsa (Swinging Song), Chimhyang-moo For Gayageum Solo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reverently, Jungjungmori, Eonmori, Peacefully, Hwimori, Jasi (Night Watch), 54, 66, 56, 120~132, Adagio, Jungjungmori, Jungmori, Jajinmori-Hwimori, (9:05), Jungmori, Jajinmori Cycle, Hwimori Cycle, Yeoeum, Brewing Tea, Drinking Tea, Moon Of My Hometown, Chucheonsa (Swinging Song), Chimhyang-moo For Gayageum Solo

Отзывы о товаре Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300904641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Byungki Hwang
Альбом (сингл)
Darha Nopigom
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Reverently, Jungjungmori, Eonmori, Peacefully, Hwimori, Jasi (Night Watch), 54, 66, 56, 120~132, Adagio, Jungjungmori, Jungmori, Jajinmori-Hwimori, (9:05), Jungmori, Jajinmori Cycle, Hwimori Cycle, Yeoeum, Brewing Tea, Drinking Tea, Moon Of My Hometown, Chucheonsa (Swinging Song), Chimhyang-moo For Gayageum Solo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reverently, Jungjungmori, Eonmori, Peacefully, Hwimori, Jasi (Night Watch), 54, 66, 56, 120~132, Adagio, Jungjungmori, Jungmori, Jajinmori-Hwimori, (9:05), Jungmori, Jajinmori Cycle, Hwimori Cycle, Yeoeum, Brewing Tea, Drinking Tea, Moon Of My Hometown, Chucheonsa (Swinging Song), Chimhyang-moo For Gayageum Solo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Byungki Hwang - Darha Nopigom (Analogue) (8809300904641) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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