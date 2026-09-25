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Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) виниловая пластинка

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Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kyung-Wha Chung
Альбом (сингл)
Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) - фото 1
  • Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733545
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809355974781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kyung-Wha Chung
Альбом (сингл)
Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Humoreske In G Flat, Op. 101 No. 7, Romantic Pieces, Op. 75 No. 1, Romantic Pieces, Op. 75 No. 2, Romantic Pieces, Op. 75 No. 3, Romantic Pieces, Op. 75 No. 4, Notturne, Tarantella, II: Air, V: Dithyrambe, Le Petit Ane Blanc, Schon Rosmarin, Caprice Viennois, Tamborin Chinois, Ave Maria, Romance, Op. 6 No. 1, Dance Hongroise, Op. 6 No.2, Meditation From "Thais", Beau Soir, Zigeunerweisen, Op. 20
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Humoreske In G Flat, Op. 101 No. 7, Romantic Pieces, Op. 75 No. 1, Romantic Pieces, Op. 75 No. 2, Romantic Pieces, Op. 75 No. 3, Romantic Pieces, Op. 75 No. 4, Notturne, Tarantella, II: Air, V: Dithyrambe, Le Petit Ane Blanc, Schon Rosmarin, Caprice Viennois, Tamborin Chinois, Ave Maria, Romance, Op. 6 No. 1, Dance Hongroise, Op. 6 No.2, Meditation From "Thais", Beau Soir, Zigeunerweisen, Op. 20

Отзывы о товаре Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809355974781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kyung-Wha Chung
Альбом (сингл)
Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Humoreske In G Flat, Op. 101 No. 7, Romantic Pieces, Op. 75 No. 1, Romantic Pieces, Op. 75 No. 2, Romantic Pieces, Op. 75 No. 3, Romantic Pieces, Op. 75 No. 4, Notturne, Tarantella, II: Air, V: Dithyrambe, Le Petit Ane Blanc, Schon Rosmarin, Caprice Viennois, Tamborin Chinois, Ave Maria, Romance, Op. 6 No. 1, Dance Hongroise, Op. 6 No.2, Meditation From "Thais", Beau Soir, Zigeunerweisen, Op. 20
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Humoreske In G Flat, Op. 101 No. 7, Romantic Pieces, Op. 75 No. 1, Romantic Pieces, Op. 75 No. 2, Romantic Pieces, Op. 75 No. 3, Romantic Pieces, Op. 75 No. 4, Notturne, Tarantella, II: Air, V: Dithyrambe, Le Petit Ane Blanc, Schon Rosmarin, Caprice Viennois, Tamborin Chinois, Ave Maria, Romance, Op. 6 No. 1, Dance Hongroise, Op. 6 No.2, Meditation From "Thais", Beau Soir, Zigeunerweisen, Op. 20
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Kyung-Wha Chung - Souvenirs: A Collection Of Favourite Violin Pieces (Audiophile Edition) (8809355974781) виниловая пластинка - стоимость товара 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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