Mastodon - Crack The Skye - deluxe (coloured) (0093624857563) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
CRACK THE SKYE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб.
В наличии
Код товара: 692425
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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624857563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
CRACK THE SKYE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Remastered Album Oblivion, Divinations, Quintessence, The Czar (Usurper / Escape / Martyr / Spiral), Ghost of Karelia, Crack The Skye, The Last Baron, Crack The Skhe Score (Instrumental Album) Oblivion, Divinations, Quintessence, The Czar (Usurper / Escape / Martyr / Spiral), Ghost of Karelia, Crack The Skye, The Last Baron
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
DVD в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mastodon - Crack The Skye - deluxe (coloured) (0093624857563) виниловая пластинка
Отмечая 15-летие выдающегося альбома, культовая хэви-рок-группа Mastodon с гордостью представляет издание «Crack The Skye (15th Anniversary)». Лимитированное deluxe издание на 2LP+Blu-ray.. Группа тщательно разработала окончательное видение своего новаторского концептуального альбома 2009 года «Crack The Skye», который может похвастаться множеством эксклюзивных и важных дополнений. Обновленная версия оригинального альбома на диске 1, а на диске 2 находится Crack The Skye: The Score, включающий инструментальные партии каждого трека. В комплект также входит бонусный Blu-ray с фильмами «The Making of Crack the Skye», «Crack the Skye (The Movie)», «Crack the Skye (10th Anniversary Animation Film)» и микс альбомов в высоком разрешении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624857563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
CRACK THE SKYE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Remastered Album Oblivion, Divinations, Quintessence, The Czar (Usurper / Escape / Martyr / Spiral), Ghost of Karelia, Crack The Skye, The Last Baron, Crack The Skhe Score (Instrumental Album) Oblivion, Divinations, Quintessence, The Czar (Usurper / Escape / Martyr / Spiral), Ghost of Karelia, Crack The Skye, The Last Baron
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
DVD в комплекте
да
Отмечая 15-летие выдающегося альбома, культовая хэви-рок-группа Mastodon с гордостью представляет издание «Crack The Skye (15th Anniversary)». Лимитированное deluxe издание на 2LP+Blu-ray.. Группа тщательно разработала окончательное видение своего новаторского концептуального альбома 2009 года «Crack The Skye», который может похвастаться множеством эксклюзивных и важных дополнений. Обновленная версия оригинального альбома на диске 1, а на диске 2 находится Crack The Skye: The Score, включающий инструментальные партии каждого трека. В комплект также входит бонусный Blu-ray с фильмами «The Making of Crack the Skye», «Crack the Skye (The Movie)», «Crack the Skye (10th Anniversary Animation Film)» и микс альбомов в высоком разрешении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Mastodon - Crack The Skye - deluxe (coloured) (0093624857563) виниловая пластинка - стоимость товара 9700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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