Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Genesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка
Сейчас Genesis — одна из крупнейших групп в мире, как по количеству концертных аудиторий, так и по продажам пластинок. Для альбома "Abacab" они выбрали более экспериментальный, основанный на синтезаторах стиль. Он стал их вторым подряд альбомом, занявшим первое место в Великобритании, разошелся тиражом более 2 миллионов копий в США и включал такие хиты, как "Man On The Corner", "No Reply At All", "Keep It Dark" и заглавный сингл. Альбом Genesis "Abacab", выпущенный в 1981 году и получивший платиновый статус в нескольких странах, включая США и Великобританию, ознаменовал отход группы от своих прогрессивных корней и переход к более доступным, поп-ориентированным песням. Продюсером альбома выступил Хью Падгэм, известный своей работой с такими успешными артистами, как Фил Коллинз и The Police. Его методы продюсирования, включая использование гейтированной реверберации для ударных, способствовали созданию современного и подходящего для радио звучания альбома.
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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