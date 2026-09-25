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Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) виниловая пластинка

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Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 1
Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 2
Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 3
Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 4
Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 5
Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Desolation Angels
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 1
  • Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 2
  • Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 3
  • Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 4
  • Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 5
  • Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 
Начислим 302 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733568
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Загружаем...
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Загружаем...
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Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) виниловая пластинка
10 000 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Desolation Angels
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock 'n' Roll Fantasy, Crazy Circles, Gone, Gone, Gone, Evil Wind, Early In The Morning, Lonely For Your Love, Oh, Atlanta, Take The Time, Rhythm Machine, She Brings Me Love
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) виниловая пластинка

Участники Bad Company в первые годы своей карьеры поддерживали неустанный темп, выпустив четыре альбома в период с 1974 по 1977 год (и постоянно гастролируя). К моменту завершения записи своего четвёртого альбома "Burnin' Sky" они были измотаны и явно нуждались в отдыхе. Группа вновь заявила о себе 17 марта 1979 года со своим пятым альбомом "Desolation Angels", еще одним качественным сборником из 10 треков в стиле блюз-рок, чьи впечатляющие успехи в чартах доказали, что даже на фоне растущего потока молодых панк- и нью-вейв групп, по-прежнему существует высокий спрос на фирменное звучание Bad Company, пишет Ultimate Classic Rock. Страстная вокальная композиция "Rock'n'Roll Fantasy" стала золотым синглом альбома, и в целом альбом звучит более отшлифованно, чем его предшественник, Burnin' Sky. "Gone, Gone, Gone", "Lonely for Your Love" и "She Brings Me Love" стали самыми популярными треками с вокалистом и ритм-гитаристом Полом Роджерсом, и поклонники доказали свою преданность, подняв альбом на 10-е место в Великобритании и на 3-е место в США. Альбом получил платиновый статус, разойдясь тиражом более миллиона копий, а впоследствии и двойной платиновый статус.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
Desolation Angels
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock 'n' Roll Fantasy, Crazy Circles, Gone, Gone, Gone, Evil Wind, Early In The Morning, Lonely For Your Love, Oh, Atlanta, Take The Time, Rhythm Machine, She Brings Me Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Участники Bad Company в первые годы своей карьеры поддерживали неустанный темп, выпустив четыре альбома в период с 1974 по 1977 год (и постоянно гастролируя). К моменту завершения записи своего четвёртого альбома "Burnin' Sky" они были измотаны и явно нуждались в отдыхе. Группа вновь заявила о себе 17 марта 1979 года со своим пятым альбомом "Desolation Angels", еще одним качественным сборником из 10 треков в стиле блюз-рок, чьи впечатляющие успехи в чартах доказали, что даже на фоне растущего потока молодых панк- и нью-вейв групп, по-прежнему существует высокий спрос на фирменное звучание Bad Company, пишет Ultimate Classic Rock. Страстная вокальная композиция "Rock'n'Roll Fantasy" стала золотым синглом альбома, и в целом альбом звучит более отшлифованно, чем его предшественник, Burnin' Sky. "Gone, Gone, Gone", "Lonely for Your Love" и "She Brings Me Love" стали самыми популярными треками с вокалистом и ритм-гитаристом Полом Роджерсом, и поклонники доказали свою преданность, подняв альбом на 10-е место в Великобритании и на 3-е место в США. Альбом получил платиновый статус, разойдясь тиражом более миллиона копий, а впоследствии и двойной платиновый статус.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Bad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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