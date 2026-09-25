Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Foreigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая пластинка
Платиновый успех Foreigner продолжился с выходом Head Games, третьего альбома группы. Благодаря таким песням, как "Dirty White Boy" и "Head Games", идеально подходящим для радио, Foreigner оставались в авангарде арена-рок-сцены в конце десятилетия; и успех супергруппы продолжался и в 1980-х годах. Выходу альбома в августе 1979 года предшествовал первый сингл, хард-роковый трек "Dirty White Boy", который достиг 12-го места в чарте Billboard Hot 100. Сам альбом продолжил рост популярности Foreigner, поднявшись до 5-го места в чарте Billboard 200 и получив платиновый статус через четыре месяца после выхода. С тех пор Head Games получил пятикратный платиновый статус за не менее чем 5 миллионов проданных копий в США. Следующими синглами стали заглавный трек и "Women", которые достигли 14-го и 41-го мест соответственно.
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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