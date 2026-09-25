Billy Cobham - Spectrum (Analogue) (0753088757273) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Cobham
Альбом (сингл)
Spectrum
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб.
В наличии
Код товара: 733576
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088757273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Cobham
Альбом (сингл)
Spectrum
Жанр
Jazz
Трек-лист
Quadrant 4, Medley, Medley, Stratus, Medley, Medley
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Cobham - Spectrum (Analogue) (0753088757273) виниловая пластинка
Билли Кобэм — один из величайших барабанщиков в стиле джаз-фьюжн последних десятилетий, получивший широкое признание как участник Mahavishnu Orchestra и благодаря сотрудничеству с Майлзом Дэвисом, а также благодаря своему неповторимому стилю игры и впечатляющим живым выступлениям. Вскоре после ухода из Mahavishnu Orchestra он выпустил свой легендарный дебютный альбом Spectrum, который до сих пор остается одним из самых важных и влиятельных джазовых альбомов всех времен. Находясь под влиянием музыки великого Майлза Дэвиса, Кобэм смешивает элементы джаза с роком и психоделией, представляя слушателю свою истинную индивидуальность в виде этого спектра, который простирается от тонких пассажей до более агрессивных моментов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088757273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Cobham
Альбом (сингл)
Spectrum
Жанр
Jazz
Трек-лист
Quadrant 4, Medley, Medley, Stratus, Medley, Medley
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Билли Кобэм — один из величайших барабанщиков в стиле джаз-фьюжн последних десятилетий, получивший широкое признание как участник Mahavishnu Orchestra и благодаря сотрудничеству с Майлзом Дэвисом, а также благодаря своему неповторимому стилю игры и впечатляющим живым выступлениям. Вскоре после ухода из Mahavishnu Orchestra он выпустил свой легендарный дебютный альбом Spectrum, который до сих пор остается одним из самых важных и влиятельных джазовых альбомов всех времен. Находясь под влиянием музыки великого Майлза Дэвиса, Кобэм смешивает элементы джаза с роком и психоделией, представляя слушателю свою истинную индивидуальность в виде этого спектра, который простирается от тонких пассажей до более агрессивных моментов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Billy Cobham - Spectrum (Analogue) (0753088757273) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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