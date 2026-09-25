Top.Mail.Ru
Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка - фото 1
Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка - фото 2
Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка - фото 1
  • Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка - фото 2
  • Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб. 
Начислим 346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729928
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка
11 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
"Як" - Истребитель, Затяжной Прыжок, Вариации На Цыганские Темы, Я Не Люблю, Кони Привередливые, Москва-Одесса, Она Была В Париже, Скалолазка, Лирическая, Дом Хрустальный, Ноль Семь, Ещё Не Вечер (Корсар), Человек За Бортом, Спасите Наши Души, Баллада О Брошенном Корабле, Белое Безмолвие, Мы Вращаем Землю, Чёрное Золото (Марш Шахтеров), В Холода, В Холода, Жираф (Что Случилось В Африке), Песня О Переселении Душ, Утреняя Гимнастика, Корабли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка

Представляем лимитированное издание виниловой пластинки с творчеством легендарного Владимира Высоцкого — настоящего символа эпохи, поэта, актёра и автора-исполнителя.

Отзывы о товаре Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
"Як" - Истребитель, Затяжной Прыжок, Вариации На Цыганские Темы, Я Не Люблю, Кони Привередливые, Москва-Одесса, Она Была В Париже, Скалолазка, Лирическая, Дом Хрустальный, Ноль Семь, Ещё Не Вечер (Корсар), Человек За Бортом, Спасите Наши Души, Баллада О Брошенном Корабле, Белое Безмолвие, Мы Вращаем Землю, Чёрное Золото (Марш Шахтеров), В Холода, В Холода, Жираф (Что Случилось В Африке), Песня О Переселении Душ, Утреняя Гимнастика, Корабли
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем лимитированное издание виниловой пластинки с творчеством легендарного Владимира Высоцкого — настоящего символа эпохи, поэта, актёра и автора-исполнителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Crystal Red) (4680068806880) виниловая пластинка – стоимость товара 11630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...