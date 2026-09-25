Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Sketchy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733539
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400030916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Sketchy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tune-Yards - Sketchy (0191400030916) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400030916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Sketchy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nowhere, Man, Make It Right., Hypnotized, Homewrecker, Silence Pt. 1 (When We Say "We"), Silence Pt. 2 (Who Is "We"?), Hold Yourself., Sometime, Under Your Lip, My Neighbor, Be Not Afraid.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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