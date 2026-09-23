BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара BadBadNotGood - IV (coloured) (0198391315275) виниловая пластинка
BadBadNotGood — это талантливый молодой квартет в составе Мэтью Тавареса (клавишные), Честера Хансена (бас), Алекса Совински (ударные) и Леланда Уитти (саксофон). Группа образовалась в 2011 году в колледже Хамбер во время обучения музыкальному исполнительству и стала неразлучной подругой. С тех пор они отправились в захватывающее музыкальное путешествие, получившее признание критиков. BBNG произвели фурор в музыкальном мире своим альбомом 2014 года «III», смелой, но в то же время утонченной записью, включающей в себя острые джазовые импровизации, пышные баллады, краутрок и футуристические ритмы с элементами хип-хопа, что привело к нескольким годам гастролей по всему миру и сотрудничеству с одними из лучших и самых талантливых артистов. «IV» продолжает их стремительное развитие и звучит как джем-сейшн между Can, Джоном Колтрейном, Headhunters Херби Хэнкока, Weather Report, Артуром Расселом и MF DOOM.
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