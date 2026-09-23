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Daniel Avery - Tremor (0887828056415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniel Avery - Tremor (0887828056415) виниловая пластинка

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Daniel Avery - Tremor (0887828056415) - фото 2
Daniel Avery - Tremor (0887828056415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Avery
Альбом (сингл)
Tremor
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniel Avery - Tremor (0887828056415) - фото 1
  • Daniel Avery - Tremor (0887828056415) - фото 2
  • Daniel Avery - Tremor (0887828056415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733458
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Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828056415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Avery
Альбом (сингл)
Tremor
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Neon Pulse, Rapture In Blue, Haze, A Silent Shadow, New Life, Greasy Off The Racing Line, Until The Moon Starts Shaking, The Ghost Of Her Smile, Disturb Me, In Keeping (Soon We'll Be Dust), Tremor, A Memory Wrapped In Paper And Smoke, I Feel You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Avery - Tremor (0887828056415) виниловая пластинка

Альбом Tremor выходит в тот момент, когда объем работы Эйвери кажется со стороны колоссальным. Будучи продюсером, диджеем, музыкантом и ремиксером, постоянно сотрудничающим с другими, он недавно переосмыслил трек The Cure "Drone:Nodrone", за что получил широкое признание. Его работа в качестве одного из трёх участников группы Demise of Love (соосновавшей коллектив совместно с Ghost Culture и Working Men's Club) в настоящее время создаёт саундтрек к размытым, непрозрачным границам танцполов по всему миру. Этот альбом — первый релиз Эйвери на лейбле Domino. В записи приняли участие неожиданные коллеги, в том числе Yeule, Art School Girlfriend, Райан из bdrmm, Юне Пинку, Сесиль Белив, Уолтер Шрайфельс из Rival Schools, Джули из New Dad и Элисон Моссхарт. Сведение альбома "Tremor" частично выполнил Дэвид Ренч, а частично легендарный Алан Моулдер. Это масштабный альбом, в котором Дэниел как никогда прежде полагается на инструментальное сопровождение, дополняя эти звуки своим фирменным мрачным, техноподобным звучанием. Здесь есть прекрасные мелодичные партии, мощные электронные хиты, более жесткие гранжевые секции и великолепные эмбиентные моменты, позволяющие обрести покой.

Отзывы о товаре Daniel Avery - Tremor (0887828056415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828056415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Avery
Альбом (сингл)
Tremor
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Neon Pulse, Rapture In Blue, Haze, A Silent Shadow, New Life, Greasy Off The Racing Line, Until The Moon Starts Shaking, The Ghost Of Her Smile, Disturb Me, In Keeping (Soon We'll Be Dust), Tremor, A Memory Wrapped In Paper And Smoke, I Feel You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Tremor выходит в тот момент, когда объем работы Эйвери кажется со стороны колоссальным. Будучи продюсером, диджеем, музыкантом и ремиксером, постоянно сотрудничающим с другими, он недавно переосмыслил трек The Cure "Drone:Nodrone", за что получил широкое признание. Его работа в качестве одного из трёх участников группы Demise of Love (соосновавшей коллектив совместно с Ghost Culture и Working Men's Club) в настоящее время создаёт саундтрек к размытым, непрозрачным границам танцполов по всему миру. Этот альбом — первый релиз Эйвери на лейбле Domino. В записи приняли участие неожиданные коллеги, в том числе Yeule, Art School Girlfriend, Райан из bdrmm, Юне Пинку, Сесиль Белив, Уолтер Шрайфельс из Rival Schools, Джули из New Dad и Элисон Моссхарт. Сведение альбома "Tremor" частично выполнил Дэвид Ренч, а частично легендарный Алан Моулдер. Это масштабный альбом, в котором Дэниел как никогда прежде полагается на инструментальное сопровождение, дополняя эти звуки своим фирменным мрачным, техноподобным звучанием. Здесь есть прекрасные мелодичные партии, мощные электронные хиты, более жесткие гранжевые секции и великолепные эмбиентные моменты, позволяющие обрести покой.
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