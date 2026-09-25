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Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) виниловая пластинка

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Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 1
Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 2
Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 3
Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 4
Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 5
Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 6
Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Time Skiffs
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 1
  • Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 2
  • Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 3
  • Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 4
  • Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 5
  • Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 6
  • Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733455
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828050116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Time Skiffs
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dragon Slayer, Car Keys, Prester John, Strung With Everything, Walker, Cherokee, Passer-by, We Go Back, Royal And Desire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dragon Slayer, Car Keys, Prester John, Strung With Everything, Walker, Cherokee, Passer-by, We Go Back, Royal And Desire

Отзывы о товаре Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828050116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Time Skiffs
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dragon Slayer, Car Keys, Prester John, Strung With Everything, Walker, Cherokee, Passer-by, We Go Back, Royal And Desire
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dragon Slayer, Car Keys, Prester John, Strung With Everything, Walker, Cherokee, Passer-by, We Go Back, Royal And Desire
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animal Collective - Time Skiffs (0887828050116) виниловая пластинка – стоимость товара 4310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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